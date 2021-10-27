سياسة
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بارزاني: تنظيم PKK الإرهابي يخلق مشكلات أمنية واقتصادية في المنطقة
أكد رئيس حكومة إقليم​​​​​​​ شمال العراق في كلمة خلال منتدى معهد أبحاث الشرق الأوسط، أن تنظيم PKK الإرهابي يخلق مشكلات أمنية واقتصادية في المنطقة.
بارزاني: تنظيم PKK الإرهابي يخلق مشكلات أمنية واقتصادية في المنطقة
مسرور بارزاني: PKK الإرهابي يخلق مشكلات أمنية واقتصادية في المنطقة / AA
27 أكتوبر 2021

قال رئيس حكومة إقليم​​​​​​​ شمال العراق مسرور بارزاني، إن تنظيم PKK الإرهابي يخلق مشكلات أمنية واقتصادية في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال منتدى معهد أبحاث الشرق الأوسط (مركزه أربيل) تحت عنوان "عراق مستقر من أجل شرق أوسط مستقر".

وأشار بارزاني إلى أن العلاقات مع تركيا متعددة الجوانب، وقال: "لنا تجارة مع تركيا، وجيران، ولدينا مخاوف أمنية مشتركة، وهذه العلاقات مفيدة من أجل الجانبين".

وأوضح أن PKK الإرهابي يطرح نفسه في المنطقة بديلاً للمؤسسات القانونية المنتخبة شعبياً.

وبيّن أن التنظيم الإرهابي يحتلّ بعض المناطق، ويمنع السكان المحليين من الذهاب إلى منازلهم وأراضيهم.

وأضاف: "هذا تهديد أمني، وفي نفس الوقت يخلق مشكلة اقتصادية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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