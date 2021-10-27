سياسة
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فرنسا تنشر قائمة عقوبات تستهدف بريطانيا.. ما القصة؟
يمكن أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني ما لم يُحرَز تقدُّم كافٍ بشأن الخلاف المتعلق بالصيد مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
فرنسا تنشر قائمة عقوبات تستهدف بريطانيا.. ما القصة؟
قالت فرنسا إنها تُعِدّ مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر في إمدادات الطاقة للمملكة المتحدة / AA
27 أكتوبر 2021

أصدرت فرنسا الأربعاء قائمة بالعقوبات تتعلق بالخلاف المتعلق بالصيد مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني ما لم يُحرَز تقدُّم كافٍ بشأن القضية.

وقالت فرنسا إنها تُعِدّ مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر في إمدادات الطاقة للمملكة المتحدة.

وأوضحت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك، أن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا خصوصاً.

كما بينت الوزارتان أنه باستطاعة فرنسا منع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانٍ فرنسية معيَّنة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة إلى المملكة المتحدة والمغادرة منها.

وقال البيان: "تُعَدّ جولة ثانية من الإجراءات. لا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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