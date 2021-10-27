سياسة
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وزيرا دفاع تركيا وأمريكا يبحثان هاتفياً قضايا دفاعية وأمنية
بحث وزيرا الدفاع التركي والأمريكي قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.
وزيرا دفاع تركيا وأمريكا يبحثان هاتفياً قضايا دفاعية وأمنية
خلال الاتصال الهاتفي بحث الوزيران قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية / AA
27 أكتوبر 2021

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، مع نظيره الأمريكي لويد جيمس أوستن، قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأشار البيان إلى أن اتصال أقار وأوستن ركز على الخطوات حيال وضع أجندة إيجابية قبل اللقاء المخطط بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي أنه سيلتقي نظيره الأمريكي في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وتستضيف غلاسكو الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بين 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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