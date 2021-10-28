أجرى وفد من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، مباحثات في العاصمة التركية أنقرة؛ لمناقشة الخلافات الناشئة عن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة "F-35".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المتحدث باسم البنتاغون أنطون ت. سميلروث.

وحسب البيان فإن الوفد كان برئاسة المدير الرئيسي لسياسة أوروبا وحلف الناتو بالبنتاغون، اندريه ل. وينترنيتس، ومديرة التخطيط والبرامج والتحليل بقسم المشتريات والتزويد في وزارة الدفاع، ميليسا بنكرت.

وأشار سميلروث إلى أن الوفد أجرى مباحثات لحل الخلافات بهدف معالجة المسائل العالقة الناجمة عن إبعاد تركيا عن برنامج طائرات F-35، والذي جرى الانتهاء منه في 23 سبتمبر/أيلول.

وأشار سميلروث إلى مشاركة مسؤولين من وزارة الدفاع التركية في المباحثات، مبيناً أن المناقشات كانت مثمرة، وأن الوفدين يخططان للقاء مرة أخرى في واشنطن في الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن في مدينة غلاسكو، الإسكتلندية، على هامش الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بين 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أردوغان عن اللقاء المرتقب "بالطبع سيكون ملف طائرات F-35 البند الأهم لدينا في هذا الاجتماع، فهناك دفعة سددناها قدرها مليار و400 مليون دولار (في إطار برنامج الإنتاج)".