اختبرت الهند صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، ذا قدرة على حمل أسلحة نووية، بمدى يصل إلى 5000 كيلومتر، من جزيرة قبالة ساحلها الشرقي.

وأعلنت الحكومة الهندية في بيان أنّ الإطلاق الناجح، الأربعاء، يتماشى مع "سياسة الهند بامتلاك حد أدنى موثوق من الردع، وعدم البدء في شن الهجمات".

ويأتي الاختبار وسط تصاعد التوتّر الحدودي بين الهند والصين.

وذكر البيان، الصادر مساء الأربعاء، أنّ الصاروخ، وهو من طراز "Agni-IV"، سقط في خليج البنغال بدرجة عالية من الدقّة.

ودفعت ترسانة الصين القوية من الصواريخ نيودلهي إلى تحسين أنظمة أسلحتها في السنوات الماضية، ويُعتَقد أنّ صاروخ "Agni-IV" قادر على استهداف جميع أراضي الصين تقريباً.

وتستطيع الهند بالفعل استهداف أيّ منطقة داخل باكستان المجاورة، عدوها اللدود الذي خاضت ضده ثلاث حروب منذ حصولها على الاستقلال من بريطانيا عام 1947.

وتعمل الهند على تطوير منظومتها النووية والصاروخية متوسّطة وطويلة المدى منذ تسعينيات القرن الماضي، وسط منافسة استراتيجية متزايدة مع الصين.

ونشبت أزمة بين البلدين العام الماضي بسبب منطقة "لاداخ" الحدودية، والمتنازع عليها منذ فترة طويلة.

وتُعرب الهند بشكل متزايد عن قلقها إزاء مساعي بكين لزيادة نفوذها في المحيط الهندي.

وفشلت محادثات بين قادة الجيشين الهندي والصيني لخفض التوتّر أوائل هذا الشهر، والذي شهد اشتباكات دامية في بعض الأحيان.

فيما نشبت حرب ضروس بين الهند والصين عام 1962.