سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط توتّرات مع الصين.. الهند تختبر صاروخاً باليستيّاً عابراً للقارات
أعلنت الحكومة الهندية اختبارها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، ذا قدرة على حمل أسلحة نووية، بمدى يصل إلى 5000 كيلومتر، من جزيرة قبالة ساحلها الشرقي. ويأتي ذلك وسط تصاعد توتّر حدودي بين نيودلهي وبكين.
وسط توتّرات مع الصين.. الهند تختبر صاروخاً باليستيّاً عابراً للقارات
الهند تختبر صاروخاً باليستيّاً عابراً للقارات / AP
28 أكتوبر 2021

اختبرت الهند صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، ذا قدرة على حمل أسلحة نووية، بمدى يصل إلى 5000 كيلومتر، من جزيرة قبالة ساحلها الشرقي.

وأعلنت الحكومة الهندية في بيان أنّ الإطلاق الناجح، الأربعاء، يتماشى مع "سياسة الهند بامتلاك حد أدنى موثوق من الردع، وعدم البدء في شن الهجمات".

ويأتي الاختبار وسط تصاعد التوتّر الحدودي بين الهند والصين.

وذكر البيان، الصادر مساء الأربعاء، أنّ الصاروخ، وهو من طراز "Agni-IV"، سقط في خليج البنغال بدرجة عالية من الدقّة.

ودفعت ترسانة الصين القوية من الصواريخ نيودلهي إلى تحسين أنظمة أسلحتها في السنوات الماضية، ويُعتَقد أنّ صاروخ "Agni-IV" قادر على استهداف جميع أراضي الصين تقريباً.

وتستطيع الهند بالفعل استهداف أيّ منطقة داخل باكستان المجاورة، عدوها اللدود الذي خاضت ضده ثلاث حروب منذ حصولها على الاستقلال من بريطانيا عام 1947.

وتعمل الهند على تطوير منظومتها النووية والصاروخية متوسّطة وطويلة المدى منذ تسعينيات القرن الماضي، وسط منافسة استراتيجية متزايدة مع الصين.

ونشبت أزمة بين البلدين العام الماضي بسبب منطقة "لاداخ" الحدودية، والمتنازع عليها منذ فترة طويلة.

وتُعرب الهند بشكل متزايد عن قلقها إزاء مساعي بكين لزيادة نفوذها في المحيط الهندي.

وفشلت محادثات بين قادة الجيشين الهندي والصيني لخفض التوتّر أوائل هذا الشهر، والذي شهد اشتباكات دامية في بعض الأحيان.

فيما نشبت حرب ضروس بين الهند والصين عام 1962.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us