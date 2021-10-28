قطعت الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري التونسية، الأربعاء، بث قناة "نسمة" التلفزيونية وإذاعة القرآن الكريم، بسبب البث دون ترخيص.

ويملك قناة "نسمة" رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أغلقت الهيئة أيضاً محطة تلفزيون الزيتونة المقربة من حزب النهضة الإسلامي، والتي تنتقد بشدة الرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب عدم امتلاكها رخصة البث.

وعلى الرغم من إثارة تلك القنوات للجدل في السابق بسبب عدم امتلاكها تراخيص البث واعتبارها وسائل تهدف إلى التأثير السياسي على الجمهور، انتقد معارضون تونسيون، منذ استئثار الرئيس سعيد بالسلطة التنفيذية في يوليو/تموز، تحركاته ضد وسائل الإعلام التي تعارضه ومحاولته تقويض حرية الصحافة المتاحة بشكل كبير منذ ثورة 2011.

وكانت الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري قد ألزمت قناة نسمة بدفع غرامات مالية في السنوات الماضية بسبب برامج قالت إنها مهينة للفقراء وتحتوي على دعاية سياسية لمالكها لها أهداف انتخابية. من جانبها نفت القناة المملوكة لرئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، والمرشح السابق الذي نافس في الانتخابات الرئاسية عام 2019، قائلة إنها "لا تعترف بقرارات الهيئة".

ويملك إذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري وهو نائب في البرلمان الذي جمد الرئيس أعماله.