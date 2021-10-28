نفت روسيا صحة تقرير صحفي عربي زعم وجود "أزمة عاصفة متفاقمة" بينها وبين المغرب بسبب علاقات موسكو مع الجزائر، واصفة هذا التقرير بـ"الخبر الكاذب".

وعلقت الخارجية الروسية على قناتها في تطبيق "تليغرام" الخميس، على تقرير نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت إن "المزاعم عن "العلاقات المتوترة للغاية" بين روسيا والمغرب، لا سيما بسبب تعزيز التعاون بين موسكو والجزائر، وفقاً لكاتب المقال، لا تتوافق مع الواقع، ولا توجد إلا في خيال هذه الصحيفة".

وتابعت الوزارة: "ليس سراً أن كثيرين، ومنهم لاعبون في خارج المنطقة، منزعجون جداً من تعزيز موسكو علاقاتها مع الجزائر ومالي والمغرب وغيرها من دول المنطقة"، وفق ما نقلته روسيا اليوم.

وبيّنَت أن تلك الأطراف "تستغل الوسائل المتوفرة كافة، بما فيها التضليل، بغية دقّ إسفين في علاقاتنا الثنائية والإضرار بها".