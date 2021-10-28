سياسة
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روسيا ترد على تقرير عن تدهور علاقاتها مع المغرب.. ماذا قالت؟
قالت موسكو إن "المزاعم عن "العلاقات المتوترة للغاية" بينها وبين المغرب، لا سيما بسبب تعزيز التعاون بين موسكو والجزائر، لا تتوافق مع الواقع، ولا توجد إلا في خيال هذه الصحيفة".
روسيا ترد على تقرير عن تدهور علاقاتها مع المغرب.. ماذا قالت؟
روسيا تنفي صحة تقرير صحفي عربي زعم وجود "أزمة عاصفة متفاقمة" بينها وبين المغرب / AA
28 أكتوبر 2021

نفت روسيا صحة تقرير صحفي عربي زعم وجود "أزمة عاصفة متفاقمة" بينها وبين المغرب بسبب علاقات موسكو مع الجزائر، واصفة هذا التقرير بـ"الخبر الكاذب".

وعلقت الخارجية الروسية على قناتها في تطبيق "تليغرام" الخميس، على تقرير نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت إن "المزاعم عن "العلاقات المتوترة للغاية" بين روسيا والمغرب، لا سيما بسبب تعزيز التعاون بين موسكو والجزائر، وفقاً لكاتب المقال، لا تتوافق مع الواقع، ولا توجد إلا في خيال هذه الصحيفة".

وتابعت الوزارة: "ليس سراً أن كثيرين، ومنهم لاعبون في خارج المنطقة، منزعجون جداً من تعزيز موسكو علاقاتها مع الجزائر ومالي والمغرب وغيرها من دول المنطقة"، وفق ما نقلته روسيا اليوم.

وبيّنَت أن تلك الأطراف "تستغل الوسائل المتوفرة كافة، بما فيها التضليل، بغية دقّ إسفين في علاقاتنا الثنائية والإضرار بها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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