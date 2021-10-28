سياسة
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لبنان يتفق مع الأردن وسوريا على صيغة تزويده بالكهرباء.. تَعرَّف التفاصيل
استضافت العاصمة الأردنية اجتماعاً وزارياً ضمّ الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الأردن ولبنان ولدى النظام السوري، توصلوا فيه إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.
لبنان يتفق مع الأردن وسوريا على صيغة تزويده بالكهرباء.. تَعرَّف التفاصيل
شارك في الاجتماع ممثلاً عن لبنان وزير الطاقة وعن النظام السوري وزير الكهرباء، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني / Reuters
28 أكتوبر 2021

توصل لبنان والأردن والنظام السوري الخميس، إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، وأعلن وزراء الدول الثلاث جاهزية الشبكة الأردنية لنقل الكهرباء.

واستضافت العاصمة عمان اليوم اجتماعاً وزارياً ضمّ الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الأردن ولبنان ولدى النظام السوري، لبحث مستجدات مشروع تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية.

وشارك في الاجتماع ممثلاً عن لبنان وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وعن النظام السوري وزير الكهرباء غسان الزامل، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.

وقال الخرابشة في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، إن كميات الكهرباء التي اتُّفق على تمريرها إلى لبنان كانت أبرز ما اتُّفق عليه.

وأضاف: "اتُّفق على تزويد لبنان بنحو 150 ميغاوات كهرباء من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاوات خلال باقي الأوقات".

وأشار إلى قضايا فنية على الشبكة السورية يُعمَل على إنجازها، مضيفاً: "سنُنهيها قبل نهاية العام الحالي"، وتوقع أن تبدأ عملية تزويد لبنان بالكهرباء بداية العام المقبل.

من جانبه أكد الوزير اللبناني وليد فياض موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية.

وقال فياض خلال المؤتمر، إن الاتفاق سيسهم في تحقيق أمن الطاقة اللبناني واستدامته، مضيفاً: "توصلنا إلى صيغة ملائمة بيئياً ومالياً للاتفاقية وشروط ملائمة لكلفة الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا"، بلا مزيد من التفاصيل.

وقال وزير النظام السوري غسان الزامل، إن بلاده جادَّة في إعادة تأهيل منظومة الربط الكهربائي مع الأردن، وأضاف: "بدأنا إعادة تأهيل هذا الخط بكلفة 5.5 مليون دولار"، وتوقع جاهزية الشبكة السورية للمشروع بنهاية العام الجاري.

وتُقدَّر حاجة لبنان من الكهرباء بأكثر من 3 آلاف ميغاوات، لكن المتاح من محطات الإنتاج التابعة لمؤسسة الكهرباء الحكومية لا يتجاوز 1.6 ألف ميغاوات حسب بيانات لبنانية، حسبما أعلن لبنان سابقاً.

ويرتبط الأردن وسوريا كهربائياً من خلال خطّ نقل منذ عام 2001، إلا أن خطّ الربط خارج الخدمة منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سوريا ولبنان من خلال عدة خطوط ربط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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