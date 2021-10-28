اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشر بيانات سرية خاصة بإيران، متعهدة باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لوضع حدّ لهذه المشكلة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الخميس، إن نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية أصبح أسلوباً معتمَداً لدى الوكالة الدولية.

وأوضح أن الوكالة من حين إلى آخر تنشر "معلومات تفصيلية بالجزئيات عن البيانات النووية الإيرانية".

وحسب وكالة فارس، انتقد كمالوندي خصوصاً تسريب الرسائل السرية بين إيران والمدير العامّ للوكالة الدولية رافائيل غروسي، إلى وسائل الإعلام، مشدداً على أن هذا المنهج لا ينطبق على باقي الدول الأعضاء في الوكالة، و يمارَس فقط بحق الجمهورية الإيرانية.

وأكد المتحدث الإيراني ضرورة وضع حد لهذا الأمر، مؤكداً أن طهران ستتخذ ما يلزم وستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية إذا لم تتوقف عن تسريب المعلومات.