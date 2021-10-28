سياسة
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صور | قواعد عسكرية ومفاعل نووي.. إسرائيل مكشوفة من الفضاء لأول مرة بالتاريخ
باتت المواقع المعنية بالتصوير الفضائي وتحديد المواقع قادرة بموجب قرار أمريكي على تصوير مواقع إسرائيلية عسكرية ونووية حساسة، وقد انتشرت صور لمواقع عدة لأوّل مرة تظهر فيها القواعد والمنشآت بوضوح.
صور | قواعد عسكرية ومفاعل نووي.. إسرائيل مكشوفة من الفضاء لأول مرة بالتاريخ
مفاعل ديمونا النووي كما يظهر بالتصوير الفضائي / AP
28 أكتوبر 2021

تغيّرت منذ العام الماضي قواعد كثيرة تتعلق بالسماح لخرائط جوجل وغيرها من المواقع المعنية بالبثّ الفضائي وأنظمة تحديد المواقع بالتقاط الصور من أمكان مختلفة في أنحاء العالم، كانت طوال السنوات الماضية محظورة يُمنع التقاط صور لها، أو يُسمح بالتقاط صور ذات جودة منخفضة لا تكاد تُظهِر شيئاً في أحسن الأحوال.

ومنذ عشرات السنوات كانت إسرائيل دولة محظوراً تصوير كل مواقعها عبر خرائط غوغل، ولم تفلح الجهود كافة في التوصل إلى مواقعها العسكرية بشكل دقيق، بخاصة منشأتها النووية في بلدة ديمونا، لكن الحال تغيّر، وباتت صور المواقع الإسرائيلية العسكرية والنووية مكشوفة للجميع، وبالمجان.

جاء هذا التطور بعد قرار اتخذته الإدارة الأمريكية الصيف الماضي بالسماح لشركات أمريكية بتحسين جودة الصور التي تلتقطها من الأقمار الصناعية بشكل كبير، وهو ما سمح اليوم بالتقاط صور تُظهِر القواعد الإسرائيلية.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية للصحيفة بنشر بعض الصور التي تُظهِر مواقع إسرائيلية تماماً كما يمكن لأي متابع أو باحث أن يراها بأم عينه في حال قرّر الاستعانة بموقع " MapBox" المجاني.

تشير الصحيفة إلى أن المعنيّين من الباحثين، استطاعوا من خلال الموقع رؤية منشأة ديمونا من قرب، وكذلك قواعد عسكرية كبيرة بصورة واضحة للغاية.

ونشرت الصحيفة مثالاً، صوراً للموقع العسكري الإسرائيلي "نيفاتيم" وكذلك موقع "تال نوف" الذي يحتوي على عدد كبير من المقاتلات الحربية، ويمكن رؤية ذلك من قرب، وكذلك قاعدة "بلماحيم" التي تظهر فيها الطائرات للباحثين.

يشار إلى أن وكالة أسوشيتد برس الأمريكية كانت نشرت صوراً عالية الجودة لمفاعل ديمونا النووي في إسرائيل، وهو ما أثار في حينه جدلاً واسعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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