سياسة
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تركيا.. السماح بحضور جماهيري كامل في ملاعب كرة القدم
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارًا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مباريات دوري المحترفين.
تركيا.. السماح بحضور جماهيري كامل في ملاعب كرة القدم
الحضور الجماهيري سيكون مسموحاً لمن تَلقَّوا جرعتين من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا / AA
28 أكتوبر 2021

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الخميس، السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية اعتباراً من 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مباريات دوري المحترفين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد: "قرّر الاتحاد السماح بحضور جماهيري بالسعة الكاملة للملاعب في المسابقات الاحترافية التي ستُلعَب اعتباراً من 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بشرط تطبيق التدابير الصحية كاملة في ضوء آراء ومقترحات المجلس الصحي للاتحاد".

وأكد البيان أن الحضور الجماهيري سيكون مسموحاً لمن تَلقَّوا جرعتين من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا المعترَف به من وزارة الصحة التركية، أو من أصيبوا بالفيروس سابقاً وتعافوا وتَلقَّوا جرعة واحدة، أو من أُصيبوا وتعافوا خلال آخر 180 يوماً من تاريخ المباراة التي يرغبون في حضورها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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