هنأ القادة الباكستانيون وفي مقدمتهم الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان بالذكرى 98 لتأسيس الجمهورية التركية.

وأكّد رئيس الوزراء خان في رسالته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يوم الجمهورية يذكّر بالنضال الشجاع والناجح للأمة التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك ضد الاستعمار والإمبريالية.

وأشار خان إلى أن تقدُّم الأمة التركية وازدهارها خلال الـ98 عاماً هو مصدر فخر واعتزاز لشعب باكستان.

وقال: "وقف شعبا البلدين دائما جنباً إلى جنب وسيواصلان الوقوف معاً في المستقبل".

وأعرب خان عن سعادته بالعلاقات الأخوية الباكستانية التركية التي تعود إلى قرون والقائمة على الثقافة المشتركة والدين والتراث الروحي واللغوي.

وأشار إلى أن البلدين يتقاسمان رؤية مشتركة ويدعمان السلام والاستقرار في منطقتهما وخارجها دائماً.

بدوره ذكر علوي في رسالته إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن باكستان شعباً ودولةً ستواصل الوقوف إلى جنب الشعب التركي في السلام والتنمية والأمن.

من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في رسالة بعث بها إلى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن كفاح تركيا المجيد بقيادة أتاتورك ضدّ القوى الإمبريالية كان مصدر إلهام للمسلمين في جنوب آسيا.

وشدّد قريشي على أن البلدين يتضامنان معاً دائماً في جميع الأوقات وجميع القضايا.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.