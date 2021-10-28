سياسة
2 دقيقة قراءة
البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه
ذكر بيان التليفزيون السوداني أن البرهان "وعد بإكمال هياكل السلطة الانتقالية والتحول الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، حتى تتحقق قيم العدالة والحرية والسلام".
البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه
جدّد البرهان "العهد بالمضي قدماً بالثورة حتى مبتغاها وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل"
28 أكتوبر 2021

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الخميس، إن عبد الله حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء "رغم تحفُّظه"، متعهداً بإكمال هياكل السلطة الانتقالية في أقرب وقت.

جاء ذلك في بيان بثه التليفزيون السوداني.

والاثنين أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليَّين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل ساعات من هذه القرارات نفّذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك (أُطلقَ سراحه في اليوم التالي) ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

وذكر بيان التليفزيون السوداني أن البرهان "وعد بإكمال هياكل السلطة الانتقالية والتحول الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، حتى تتحقق قيم العدالة والحرية والسلام".

وأكد البرهان حسب البيان، أن "هياكل السلطة ستضمّ ممثلين من الولايات كافة بلا حزبية أو جهوية أو قبلية، يكون القاسم المشترك بينهم هو خدمة وحب هذا الوطن".

وأشار إلى أن "حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه".

واعتبر البرهان أن "دماء الشهداء والجرحى هي التي جعلتنا نعمل على تصحيح مسار الثورة (في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الاثنين)".

وجدّد البرهان وفق البيان "العهد بالمضي قدماً بالثورة حتى مبتغاها وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل يكفل للشعب السوداني العيش بكرامة".

ويشهد السودان منذ الاثنين احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المحتجون "انقلاباً عسكرياً".

وقبل إجراءات الاثنين كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمرّ 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطةَ الجيشُ وقوى مدنية وحركات مسلَّحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us