سياسة
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"الصحة العالمية": ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في العالم
قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن حالات الإصابة والوفيات بكورونا آخذة في الارتفاع بجميع أنحاء العالم للمرة الأولى منذ شهرين، فيما تظهر البيانات أن الحالات في القارة الأوروبية ارتفعت بنسبة 18% خلال الأسبوع الماضي وحده.
"الصحة العالمية": ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في العالم
تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن الحالات في أوروبا ارتفعت بنسبة 18% خلال الأسبوع الماضي وحده / AFP
29 أكتوبر 2021

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن حالات الإصابة والوفيات بكورونا آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم للمرة الأولى منذ شهرين مع انتشار الفيروس بكل أنحاء أوروبا.

وبعد أسابيع من التراجع ارتفعت الإصابات في أوروبا خلال الأسابيع الثلاثة المتتالية الماضية، حتى مع انخفاض الحالات في كل مناطق العالم الأخرى، وفقاً لما أعلنته المنظمة في إفادة صحفية.

وسُجل ما يقارب 3 ملايين إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم في الأسبوع المنتهي الأحد الماضي، بزيادة قدرها 4% عن الأيام السبعة السابقة، وفقاً لآخر تحديث وبائي لمنظمة الصحة العالمية.

على الصعيد العالمي انخفضت حالات فيروس كورونا الجديدة بنسبة 4% في الأسبوع السابق للفترة المشار إليها على الرغم من زيادة بنسبة 7% بجميع أنحاء أوروبا خلال نفس الفترة.

وتظهر بيانات المنظمة أن الحالات في أوروبا ارتفعت بنسبة 18% خلال الأسبوع الماضي وحده.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن العدد العالمي للحالات والوفيات المبلغ عنها يتزايد الآن لأول مرة منذ شهرين، مدفوعاً بالارتفاع المستمر في أوروبا الذي يفوق الانخفاضات في المناطق الأخرى.

وحتى فجر الجمعة تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 246 مليوناً و241 ألفاً، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و995 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 223 مليوناً و122 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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