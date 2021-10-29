رفعت ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب فرض مطالب بالتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا بحق بعض فئات المواطنين.

جاء ذلك حسب ما أعلنه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأوضح حاكم الولاية أنّ الدعوى التي رفعها هو والمدعي العام آشلي مودي موجهة ضد بايدن والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" ومديرها بيل نيلسون وعدد من الهيئات والمديرين الآخرين في إدارة الولايات المتحدة.

واعتبر رافعو الدعوى فرض مطالب التطعيم ضد فيروس كورونا بحق موظفي الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين معها أمراً غير شرعي.

وأضاف ديسانتيس قائلاً: "يجب على الناس أنّ يحدّدوا خياراتهم بأنفسهم.. كلما حاولتم فرض شيء ما زاد عدم الثقة الذي تخلقونه".

وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي وقّع بايدن على مرسوم يطالب بتطعيم كل المتعاقدين مع الحكومة الفدرالية، وسيدخل المرسوم حيّز التنفيذ يوم 8 ديسمبر/كانون الأوّل المقبل.