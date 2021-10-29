سياسة
3 دقيقة قراءة
احتجزهم مزارعو الكوكا.. إطلاق سراح 180 جندياً كولومبياً
أطلق مزارعون كولومبيون يعملون في مزارع نبات الكوكا المستخدم في صناعة الكوكايين سراح 180 جندياً كانوا احتجزوهم خلال تنفيذهم مهمة لمكافحة المخدرات بداية الأسبوع، احتجاجاً على إتلاف حقولهم من الكوكا التي يعتمدون عليها لكسب عيشهم.
احتجزهم مزارعو الكوكا.. إطلاق سراح 180 جندياً كولومبياً
المزارعون المسلحون بالعصي والمناجل أحاطوا بالجنود وحاصروهم قبل أن يحتجزوهم في مدرسة ريفية / Getty Images
29 أكتوبر 2021

أطلق مزارعون كولومبيون يعملون في مزارع نبات الكوكا المستخدم في صناعة الكوكايين سراح 180 جندياً كانوا قد احتجزوهم خلال تنفيذهم مهمة لمكافحة المخدرات بداية الأسبوع، وفق ما أعلن مكتب وسيط الجمهورية لحقوق الإنسان، وبعد مناشدة من الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.

وخطف الجنود الثلاثاء خلال إتلافهم حقول كوكا غير شرعية بالقرب من الحدود الفنزويلية.

وقال الجنرال عمر سيبولفيدا للصحافيين إن جنود ست فصائل تابعة له "خطفوا" فى بلدة تيبو شمال شرقي البلاد على يد مزارعين يعارضون إتلاف حقولهم من الكوكا التي يعتمدون عليها لكسب عيشهم.

وأضاف أن المزارعين المسلحين بالعصي والمناجل أحاطوا بالجنود وحاصروهم قبل أن يحتجزوهم بمدرسة ريفية.

لكن مكتب وسيط الجمهورية قال في بيان إن مزارعي الكوكا قرروا الخميس "بشكل أحادي" الانسحاب و"عدم عرقلة عمل القوات الحكومية".

وشاهد مراسل فرانس برس مزارعي الكوكا ينسحبون من المدرسة

وفي مقطع فيديو عرضه الجيش في وقت سابق على وكالة الصحافة الفرنسية ظهر جنود بزيهم العسكري وهم يحملون بنادقهم محاطين بمدنيين يحرسونهم.

وأبلغ الرئيس إيفان دوكي الصحفيين بأن الجنود "بخير وهم مسلحون"، مضيفاً أنهم "أرادوا تجنُّب المواجهة وأنا أقدر مهنيتهم".

لكن الرئيس حذر من أن أفعالاً كهذه يفعلها مزارعو الكوكا "لا يمكن أن تستمر في هذا البلد (...) إنها عملية خطف وإذا لم يكن يوجد إفراج سريع فسوف تعاملها جميع السلطات على هذا النحو".

وقال متحدث باسم مزارعي الكوكا عرّف عن نفسه باسم "جونيور" لراديو "دبليو" أن المزارعين احتجزوا الجنود احتجاجاً على نكث الحكومة بوعدها بمساعدتهم على استبدال زراعة الكوكا بمحاصيل مشروعة.

وتقع تيبو في منطقة كاتاتومبو التي تحوي أكبر الحقول في العالم لزراعة نبتة الكوكا لتصنيع الكوكايين بمساحة تبلغ أكثر من 40 ألف هكتار (99 ألف فدان)، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

ولا تزال كولومبيا أكبر مُصدِّر للكوكايين في العالم برقم قياسي بلغ 1,010 أطنان عام 2020، والولايات المتحدة أكبر مستهلك له.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us