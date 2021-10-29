أطلق مزارعون كولومبيون يعملون في مزارع نبات الكوكا المستخدم في صناعة الكوكايين سراح 180 جندياً كانوا قد احتجزوهم خلال تنفيذهم مهمة لمكافحة المخدرات بداية الأسبوع، وفق ما أعلن مكتب وسيط الجمهورية لحقوق الإنسان، وبعد مناشدة من الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.

وخطف الجنود الثلاثاء خلال إتلافهم حقول كوكا غير شرعية بالقرب من الحدود الفنزويلية.

وقال الجنرال عمر سيبولفيدا للصحافيين إن جنود ست فصائل تابعة له "خطفوا" فى بلدة تيبو شمال شرقي البلاد على يد مزارعين يعارضون إتلاف حقولهم من الكوكا التي يعتمدون عليها لكسب عيشهم.

وأضاف أن المزارعين المسلحين بالعصي والمناجل أحاطوا بالجنود وحاصروهم قبل أن يحتجزوهم بمدرسة ريفية.

لكن مكتب وسيط الجمهورية قال في بيان إن مزارعي الكوكا قرروا الخميس "بشكل أحادي" الانسحاب و"عدم عرقلة عمل القوات الحكومية".

وشاهد مراسل فرانس برس مزارعي الكوكا ينسحبون من المدرسة

وفي مقطع فيديو عرضه الجيش في وقت سابق على وكالة الصحافة الفرنسية ظهر جنود بزيهم العسكري وهم يحملون بنادقهم محاطين بمدنيين يحرسونهم.

وأبلغ الرئيس إيفان دوكي الصحفيين بأن الجنود "بخير وهم مسلحون"، مضيفاً أنهم "أرادوا تجنُّب المواجهة وأنا أقدر مهنيتهم".

لكن الرئيس حذر من أن أفعالاً كهذه يفعلها مزارعو الكوكا "لا يمكن أن تستمر في هذا البلد (...) إنها عملية خطف وإذا لم يكن يوجد إفراج سريع فسوف تعاملها جميع السلطات على هذا النحو".

وقال متحدث باسم مزارعي الكوكا عرّف عن نفسه باسم "جونيور" لراديو "دبليو" أن المزارعين احتجزوا الجنود احتجاجاً على نكث الحكومة بوعدها بمساعدتهم على استبدال زراعة الكوكا بمحاصيل مشروعة.

وتقع تيبو في منطقة كاتاتومبو التي تحوي أكبر الحقول في العالم لزراعة نبتة الكوكا لتصنيع الكوكايين بمساحة تبلغ أكثر من 40 ألف هكتار (99 ألف فدان)، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

ولا تزال كولومبيا أكبر مُصدِّر للكوكايين في العالم برقم قياسي بلغ 1,010 أطنان عام 2020، والولايات المتحدة أكبر مستهلك له.