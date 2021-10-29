سياسة
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98 عاماً على تأسيس الجمهورية التركية.. أردوغان: لن نحيد عن طريقنا
في رسالة مصورة بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية التركية الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأوّل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لن نسمح لأي هجوم ماكر يهدف إلى عرقلة تركيا بأن يحرفنا عن طريقنا".
98 عاماً على تأسيس الجمهورية التركية.. أردوغان: لن نحيد عن طريقنا
كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء حفل افتتاح حديقة "مركز أتاتورك الثقافي" بالعاصمة التركية أنقرة الخميس / AA
29 أكتوبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس: "لن نسمح لأي هجوم ماكر يهدف إلى عرقلة تركيا بأن يحرفنا عن طريقنا".

جاء ذلك في رسالة مصورة بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية التركية الذي تحتفل به البلاد في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وأوضح أردوغان: "بينما تلوح الذكرى المئوية لجمهوريتنا في الأفق لن نسمح لأي قوّة أو سيناريو قذر أو أي هجوم ماكر يهدف إلى عرقلة تركيا بأن يحرفنا عن طريقنا".

وهنّأ الرئيس كل المواطنين داخل البلاد وخارجها بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية، ووصفها بأنّها "إحدى المحطات الذهبية الباعثة للفخر في تاريخ الشعب التركي المشرّف".

وأضاف: "في الذكرى الـ98 لإعلانه، أحيي ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه الأبطال بامتنان".

وتابع: "أدعو الله أن يرحم شهداءنا الذين عهدوا إلينا بهذا الوطن على حساب حياتهم، وأودّ أن أعبّر عن امتناني نيابة عني وعن بلدي وشعبي لقدامى المحاربين الذين قاتلوا بشرف في أثناء نضالهم من أجل نفس القضية المباركة".

وأشار إلى أنّ 84 مليون مواطن تركي يواصلون جهودهم بالقوة التي يستمدونها من تاريخهم العريق وقيمهم العتيقة لتعزيز نمو البلاد وتحقيق أهدافها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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