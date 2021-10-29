أدانت باكستان أعمال التخريب والهجمات التي طالت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين من قبل "عصابات هندوتفا المتطرفة" في ولاية ترايبورا الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار أحمد في بيان الجمعة إن الهجمات "اللا واعية" مستمرة في ترايبورا منذ الأسبوع الماضي.

وأشار أحمد إلى أن الدولة الهندية فشلت في حماية المسلمين وفي نفس الوقت لم تستجب لاستغاثات يائسة من قبل المنظمات الإسلامية المحلية.

وقال إن باكستان تُدين أعمال التخريب التي طالت المساجد والمنازل والمتاجر العائدة للمسلمين من قبل عصابات هندوتفا المتطرفة في ترايبورا.

ودعا المتحدث المجتمع الدولي لأداء دوره لوقف موجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في الهند، وبخاصة الهجمات التي تستهدف المسلمين.

كما دعا العالم لضمان سلامة المسلمين في الهند وحماية أماكن عبادتهم.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كشف بيان نشرته جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR) المحلية عن تعرض 16 مسجداً على الأقل لأضرار على يد "عصابات هندوتفا المتطرفة"، وأن العديد من المنازل والمتاجر التابعة للمسلمين جرى حرقها.