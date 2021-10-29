سياسة
2 دقيقة قراءة
طالت 16 مسجداً.. باكستان تدين هجمات على المسلمين بولاية ترايبورا الهندية
طالبت باكستان الجمعة المجتمع الدولي بوقف موجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في الهند، وأدانت أعمال التخريب والهجمات التي طالت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين من قبل "عصابات هندوتفا المتطرفة" في ولاية ترايبورا الهندية.
طالت 16 مسجداً.. باكستان تدين هجمات على المسلمين بولاية ترايبورا الهندية
جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR) المحلية كشفت عن تعرض 16 مسجداً على الأقل لأضرار على يد "عصابات هندوتفا المتطرفة"
29 أكتوبر 2021

أدانت باكستان أعمال التخريب والهجمات التي طالت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين من قبل "عصابات هندوتفا المتطرفة" في ولاية ترايبورا الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار أحمد في بيان الجمعة إن الهجمات "اللا واعية" مستمرة في ترايبورا منذ الأسبوع الماضي.

وأشار أحمد إلى أن الدولة الهندية فشلت في حماية المسلمين وفي نفس الوقت لم تستجب لاستغاثات يائسة من قبل المنظمات الإسلامية المحلية.

وقال إن باكستان تُدين أعمال التخريب التي طالت المساجد والمنازل والمتاجر العائدة للمسلمين من قبل عصابات هندوتفا المتطرفة في ترايبورا.

ودعا المتحدث المجتمع الدولي لأداء دوره لوقف موجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في الهند، وبخاصة الهجمات التي تستهدف المسلمين.

كما دعا العالم لضمان سلامة المسلمين في الهند وحماية أماكن عبادتهم.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كشف بيان نشرته جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR) المحلية عن تعرض 16 مسجداً على الأقل لأضرار على يد "عصابات هندوتفا المتطرفة"، وأن العديد من المنازل والمتاجر التابعة للمسلمين جرى حرقها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us