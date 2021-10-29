سياسة
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لبنان.. عون يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون طلباً من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود إلى يوم 4 أغسطس/آب 2020 عندما هز انفجار هائل مرفأ بيروت، وكان لبنان طلب من فرنسا وإيطاليا تزويده بتلك الصور لكن لم يحصل عليها.
لبنان.. عون يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت
اشتكى كبار السياسيين اللبنانيين ومنهم عون عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار / Reuters
29 أكتوبر 2021

قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر الجمعة إن الرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم الرابع من أغسطس/آب 2020 عندما هز انفجار هائل مرفأ بيروت.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيقات في ملابسات الانفجار طارق بيطار طلب في مايو/أيار من عدة بلدان صور الأقمار الصناعية، لكنها لم تذكر أسماء تلك البلدان.

واشتكى كبار السياسيين، ومنهم عون، مراراً من عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار.

وطلب رئيس الحكومة السابق حسان دياب هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، لكنه قال إنه لم يحصل عليها.

وواجه التحقيق في انفجار المرفأ، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عثرات في ظل حملة شعواء على بيطار ومعارضة فصائل قوية.

ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب مرور أكثر من عام على الانفجار من دون محاسبة أي مسؤول كبير على أسوأ كارثة تشهدها البلاد في أوقات السلم مع انزلاقها نحو أزمة سياسية واقتصادية.

وطالب مانحون أجانب بإجراء تحقيق يتسم بالشفافية بشأن الانفجار الذي نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة من دون مراعاة إجراءات السلامة في المرفأ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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