افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، "مركز أتاتورك الثقافي" بولاية إسطنبول، بالتزامن مع الذكرى 98 لعيد تأسيس الجمهورية.

كان في استقبال الرئيس لدى وصوله وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، وأجريا جولة أطلع الوزير خلالها أردوغان على معلومات حول المركز.

شارك في قص شريط الافتتاح إلى جانب أردوغان، كل من نائبه فؤاد أقطاي، ونائب رئيس البرلمان جلال أدان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

كذلك شارك في قص الشريط الأحمر وزراء الثقافة أرصوي، والداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، والعائلة والخدمات الاجتماعية ديريا يانيق، والرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو.

وحضر المراسم أيضاً رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.