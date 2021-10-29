فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيَّرة، لتكثّف بذلك الضغط على طهران قُبيل إعادة إطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وأفادت الوزارة أن قوات الحرس الثوري الإيراني زوّدَت حزب الله اللبناني والحوثيين وإثيوبيا بطائرات مسيَّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأمريكية والملاحة الدولية في منطقة الخليج.

وطالت هذه العقوبات أيضاً الجنرال سعيد أغاجاني الذي يشرف على قيادة الطائرات المسيّرة والمدرج على قائمة سوداء أمريكية أخرى، وكذلك الجنرال عبد الله محرابي، وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري الإيراني.

وجُمّدَت أصولهما في الولايات المتحدة وسيُمنعان من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وأورد بيان للخزانة الأمريكية أن فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني "استخدم طائرات مسيَّرة فتاكة وساعد على انتشارها بين جماعات مدعومة من إيران، وكذلك في إثيوبيا حيث تتفاقم الأزمة وتهدّد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها".

وأضاف البيان أن "طائرات مسيَّرة فتَّاكة استُخدمت في هجمات استهدفت سفناً دولية وجنوداً أمريكيين".

وتأتي هذه العقوبات بعدما أعلنت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة والمتوقفة منذ يونيو/حزيران، في نوفمبر/تشرين الثاني لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وتهدف هذه المحادثات خصوصاً إلى رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن مقابل عودة طهران إلى التزام القيود التي نصّ عليها الاتفاق.