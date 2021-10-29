أعلنت الشرطة الألمانية عثورها على جثة شاب عراقي (32 عاماً) قرب الحدود الألمانية-البولندية عند غورليتس صباح الجمعة.

كان أحد الشهود أبلغ الشرطة في وقت سابق بشأن تهريب محتمَل للبشر، وعندما وصلت الشرطة إلى قرية شوبستال الصغيرة القريبة من الطريق السريع "أوتوبان إيه-4" عثرت على نحو ثلاثين شخصاً هبطوا للتو من شاحنة.

وكان سائق الشاحنة المشتبه به فرّ من الموقع بالفعل، وفق أسوشيتد برس.

سجلت السلطات الألمانية زيادة في الدخول غير المشروع للبلاد من بولندا خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال كاي زيبنأويغر، الناطق باسم شرطة غورليتس، إن "السائق الذي تبحث عنه الشرطة رجل من أصول بولندية على ما يبدو، ويبلغ من العمر اثنين وأربعين عاماً".

وكثير من المهاجرين الذين تعتقلهم الشرطة الألمانية من العراقيين والسوريين الذين يصلون إلى بيلاروسيا، ثم يعبرون إلى بولندا قبل التوجه إلى ألمانيا أملاً في تقديم طلبات لجوء هناك.