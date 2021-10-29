قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، إن بلاده تستخدم الطائرات المسيرة الهجومية تركية الصنع، في الصراع بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا دفاعاً عن النفس، وإنها لا تنتهك أي اتفاقات.

واتهمت روسيا أوكرانيا بزعزعة الوضع بعد أن استخدمت القوات الحكومية الأوكرانية طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار TB2" في ضرب موقع يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها نشرت الطائرة المسيرة لإجبار الانفصاليين الموالين لموسكو على وقف إطلاق النار، وإن الطائرة دمرت وحدة مدفعية تابعة للانفصاليين باستخدام صاروخ موجه.

وقال زيلينسكي في تصريحات نُشرت بموقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت: "عندما يشعر الجيش الأوكراني بالحاجة إلى الدفاع عن أرضه يفعل ذلك".

وتسلمت أوكرانيا في يوليو/تموز الماضي أول مسيَّرة تركية هجومية من طراز "بيرقدار TB2"، وفق ما أعلنته الحكومة الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران في بيان وقتها: "هذا السلاح سيمنح الجيش الأوكراني القدرة على المراقبة وتأمين البحر الأسود وبحر آزوف، والقدرة على ضرب أهداف بحرية سطحية وبرية للعدو، بوسائل عالية الدقة".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني أن بلاده تخطّط لشراء 4 طائرات "بيرقدار TB2" أخرى خلال عامَي 2021 و2022.