سياسة
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اليوتيوبر الكويتي "أبو فلة" يجمع مليون دولار لصالح اللاجئين قبل الشتاء
أطلق اليوتيوبر الكويتي الشهير المعروف باسم أبو فلة حملة بالتعاون والاشتراك مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لجمع مليون دولار لمساعدة اللاجئين قبل حلول فصل الشتاء.
اليوتيوبر الكويتي "أبو فلة" يجمع مليون دولار لصالح اللاجئين قبل الشتاء
أطلق أبو فلة على يوتيوب حملة "دفي قلوبهم" لجمع مليون دولار لتوفير الإغاثة الشتوية لنحو 6 آلاف أسرة لاجئة ونازحة / TRT Arabi
30 أكتوبر 2021

أطلق اليوتيوبر الكويتي الشهير المعروف باسم أبو فلة حملة بالتعاون والاشتراك مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لجمع مليون دولار لمساعدة اللاجئين قبل حلول فصل الشتاء.

وقالت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "إيماناً منه بالدور المجتمعي قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نمواً على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية".

وأضافت أنه تقديراً لتخطيه حاجز الـ20 مليون مشترك في قناته "قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء".

وأوضحت المفوضية أن إطلاق الحملة يأتي "في ظل استمرار معاناة اللاجئين والنازحين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث "تتزايد احتياجات العائلات، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر لدى اللاجئين في الدول المستضيفة، مما يجبر الكثير من الأسر على اتخاذ قرارات قاسية، لتلبية الضروريات الشتوية كالوقود وأدوات التدفئة والدواء".

وأطلق أبو فلة عبر البث المباشر على يوتيوب حملة "دفي قلوبهم" لجمع مليون دولار لتوفير الإغاثة الشتوية لنحو 6 آلاف أسرة لاجئة ونازحة، أي أكثر من 17 ألف شخص.

وأشارت المفوضية إلى أن "أبو فلة يؤمن بدور المجتمع في دعم اللاجئين، ونحن كذلك. ومعا نستطيع أن نمد شريان الحياة لآلاف العائلات التي تستقبل شتاء آخر في ظروف صعبة، بعيداً عن ديارها، وأن ندفئ قلوبهم".

مصدر:TRT عربي
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