سياسة
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مايكروسوفت تعتلي عرش أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.. كم بلغت؟
أصبحت شركة مايكروسوفت أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد أن ارتفع سهم عملاق البرمجيات 2.2% إلى مستوى قياسي مرتفع، مسجلاً 331.62 دولار، ورجعت أسهم "آبل" المصنعة لآيفون نحو 2% بسبب مشكلات عالمية بسلاسل الإمداد.
مايكروسوفت تعتلي عرش أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.. كم بلغت؟
شهد سهم مايكروسوفت في 2021 ارتفاعاً بنسبة 49% حتى الآن مدعوماً بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية / AA
30 أكتوبر 2021

فقدت شركة آبل عرشها باعتبارها أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية الذي أزاحتها عنه مايكروسوفت الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون نحو 2%.

وعانت آبل تراجعاً بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها بالفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد، ما أدى إلى تفويتها توقعات من وول ستريت. وحذر رئيسها تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم آبل 1.8% مسجلاً 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار. وفي المقابل ارتفع سهم مايكروسوفت عملاق البرمجيات 2.2% إلى مستوى قياسي مرتفع مسجلاً 331.62 دولار، بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم مايكروسوفت هذا العام ارتفاعاً بنسبة 49% حتى الآن مدعوماً بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم آبل فقد ارتفع 13% فقط هذا العام حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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