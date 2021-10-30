فقدت شركة آبل عرشها باعتبارها أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية الذي أزاحتها عنه مايكروسوفت الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون نحو 2%.

وعانت آبل تراجعاً بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها بالفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد، ما أدى إلى تفويتها توقعات من وول ستريت. وحذر رئيسها تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم آبل 1.8% مسجلاً 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار. وفي المقابل ارتفع سهم مايكروسوفت عملاق البرمجيات 2.2% إلى مستوى قياسي مرتفع مسجلاً 331.62 دولار، بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم مايكروسوفت هذا العام ارتفاعاً بنسبة 49% حتى الآن مدعوماً بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم آبل فقد ارتفع 13% فقط هذا العام حتى الآن.