سياسة
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تحت شعار "الردة مستحيلة".. السودانيون  يتظاهرون ضد تولِّي الجيش السلطة
بدأت بعد ظهر السبت تظاهرات الاحتجاج على إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل الحكومة المدنية في ضاحية أم درمان شمال غربي الخرطوم، حسب شهود.
تحت شعار "الردة مستحيلة".. السودانيون  يتظاهرون ضد تولِّي الجيش السلطة
تحت شعار "الردة مستحيلة" دعا أنصار الحكم المدني إلى تظاهرات "مليونية" السبت في السودان / AFP
30 أكتوبر 2021

بدأت بعد ظهر السبت تظاهرات الاحتجاج ضد إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل الحكومة المدنية وإقصاء شركائه المدنيين من السلطة، في ضاحية أم درمان شمال غربي الخرطوم، حسب شهود.

وتحت شعار "الردة مستحيلة"، دعا أنصار الحكم المدني إلى تظاهرات "مليونية" السبت في السودان للمطالبة بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم السلطة للمدنيين.

ودعت الحكومة السودانية المعزولة السبت الجيش والشرطة للامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين الرافضين لـ"الانقلاب العسكري"، محذرة من "الذهاب إلى سيناريو العنف".

جاء ذلك وفق بيان للناطق باسم الحكومة المعزولة، أورده حساب وزارة الثقافة والإعلام على موقع "فيسبوك"، بالتزامن مع حشد شعبي واسع في الشارع ضد العسكريين في البلاد.

كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية صباح السبت أن خطوط الهواتف مقطوعة بالخرطوم مع إمكان الاتصال من الخارج فقط بالهواتف السودانية، كذلك كانت شبكة الإنترنت مقطوعة.

وتظاهر آلاف السودانيين بالفعل في الشوارع الأسبوع الماضي احتجاجاً على الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان الذي حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في خطوة دفعت الدول الغربية إلى تجميد مساعدات بمئات الملايين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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