سياسة
3 دقيقة قراءة
"تضامناً مع السعودية".. الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان وتمنع السفر إليه
قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين إن الإمارات قررت سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه "تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".
"تضامناً مع السعودية".. الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان وتمنع السفر إليه
أعلنت الإمارات "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الإمارات لدى بيروت خلال الفترة الحالية" / Others
30 أكتوبر 2021

أعلنت الإمارات، السبت، سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه، دعماً للسعودية، في ظل ما اعتبرته "نهجا غير مقبول" من مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن بلادها "أعلنت سحب دبلوماسييها من لبنان، ومنع مواطنيها من السفر إليه".

ونقلت "وام" عن خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، قوله إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع السعودية في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

وأشار المرر، إلى "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الإمارات لدى بيروت خلال الفترة الحالية".

وتنضم الإمارات إلى السعودية والبحرين والكويت في اتخاذ قرارات مشابهة، احتجاجاً على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية، والتي اعتبرتها دول خليجية "مرفوضة ومسيئة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء سفيرها في لبنان، ومطالبة القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على خطى قرارات مماثلة من السعودية، والبحرين الجمعة.

والأربعاء، استدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين، سفراء لبنان لديها، احتجاجاً على تصريحات قرداحي، خلال مقابلة متلفزة عرضت الاثنين (سجلت في أغسطس/آب الماضي)، قال خلالها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

ورغبة في احتواء أزمة تصريحات قرداحي، الذي رفض الاعتذار عنها، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان، الأربعاء، إن بلاده "حريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية".

فيما أوضح الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان الخميس، أن تصريحات قرداحي بشأن الأزمة اليمنية كانت قبل تعيينه وزيرا، ولا تعكس وجهة نظر الدولة.

ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عربي تقوده السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us