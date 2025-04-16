سوريا الجديدة
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"متورط في جرائم حرب".. القبض على قيادي سابق بالاستخبارات الجوية السورية في اللاذقية
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية، في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، لتورّطه في “جرائم حرب”.
"متورط في جرائم حرب".. القبض على قيادي سابق بالاستخبارات الجوية السورية في اللاذقية
القبض على قيادي سابق بالمخابرات الجوية السورية في اللاذقية / AA
16 أبريل 2025

وأوضحت الوزارة في بيان على منصة تليغرام أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية تمكنت، عقب عملية أمنية، من إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية، مشيرة إلى أنه "متورط في ارتكاب جرائم حرب".

وأشارت الداخلية السورية إلى أن داغستاني "شغل سابقاً عدة مناصب، منها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، وكان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات".

وأوضحت أنه "جرى تحويله أصولاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وارتبط اسم شعبة الاستخبارات الجوية في سوريا بالرعب والتعذيب، إذ كانت مركزاً لقمع السوريين في عهد نظام الأسد المخلوع.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، ولا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

مصدر:TRT Arabi
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