سياسة
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مصر: تصريحات ترمب بشأن عدم تهجير فلسطينيي غزة ستمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية
أعربت مصر عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن عدم السعي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن ذلك سيجنّب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
مصر: تصريحات ترمب بشأن عدم تهجير فلسطينيي غزة ستمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية
جانب من الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة / Reuters
13 مارس 2025

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الخميس: "تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أدلى بها يوم 12 مارس/آذار 2025 في أثناء لقائه مع مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته".

وأضافت الوزارة أن هذا الموقف "يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية".

وأمس الأربعاء، قال ترمب في تصريحات للصحفيين إنه "لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن مصر "ترى أن مبادرة ترمب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام بما في ذلك في الشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطاراً عملياً للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، وبما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت مصر التزامها الراسخ دعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، داعية الأطراف الدولية والإقليمية كافة "إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة".

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي يروّج ترمب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عقدت بالقاهرة في 4 مارس/آذار الجاري، على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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