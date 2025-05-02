سوريا الجديدة
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سوريا.. مقتل 4 أشخاص في السويداء جراء استهدافهم بطيران إسرائيلي
أعلنت محافظة السويداء جنوبي سوريا مقتل 4 مواطنين، الجمعة، إثر استهدافهم بطيران إسرائيلي. أفاد بذلك بيان للمكتب الصحفي لمحافظة السويداء، أوردته المحافظة عبر قناتها على منصة تليغرام.
سوريا.. مقتل 4 أشخاص في السويداء جراء استهدافهم بطيران إسرائيلي
عشرات الأشخاص قرب دمشق، يحتجون ضد الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف العاصمة ومحيطها / AA
2 مايو 2025

وذكر البيان: "مقتل 4 أشخاص جراء استهدافهم بالطيران الإسرائيلي، بعد محاولتهم إسقاطه"، دون مزيد من التوضيحات.

وشهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا في محافظة ريف دمشق، الثلاثاء والأربعاء، توترات أمنية إثر مقتل 16 شخصاً بينهم مدنيون وعناصر أمن بهجمات نفَّذتها "مجموعات خارجة عن القانون"، على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن "إساءة" إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

ووفق مصادر رسمية، تمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين اللتين يتركز بهما سكان من الطائفة الدرزية بالتنسيق مع وجهائهما، بعد سقوط ضحايا مدنيين وعناصر أمن بهجمات شنتها مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" تسعى لـ"الفوضى وإحداث فتنة".

وأعلنت الحكومة السورية، الخميس، توصلها إلى اتفاق مع أهالي مدينة جرمانا بريف دمشق، يقضي بتعزيز الأمن وتسليم السلاح للدولة، وفق بيان نشرته محافظة ريف دمشق على قناتها الرسمية بمنصة تليغرام.

ورغم تلك الاتفاقات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، شن غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، فيما قالت تل أبيب إن الضربة "رسالة تحذير" للإدارة السورية.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليقاً على القصف، إن "هذه رسالة واضحة للنظام (الإدارة الجديدة) السوري: لن نسمح بنشر قوات جنوب دمشق أو بأي تهديد للدروز".

وصعَّدت إسرائيل حملاتها التحريضية ضد الإدارة السورية الجديدة، في انتهاك صريح ومستمر لسيادة البلد العربي، محاولةً استغلال الدروز لفرض تدخلها في سوريا، في وقت تؤكد فيه دمشق أن جميع مكونات الشعب متساوون في الحقوق.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، فإن تل أبيب تشن بوتيرة شبه يومية منذ أشهر، غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

مصدر:TRT ARABI
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