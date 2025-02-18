الحرب على غزة
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الأمم المتحدة تشيد ببادرة فنان تركي قرر التبرع بعائدات حفل موسيقي لغزة
أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر عن شكره للفنان التركي خلوق ليفنت، لإعلانه التبرع بعائدات إحدى حفلاته الموسيقية لدعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة.
الأمم المتحدة تشيد ببادرة فنان تركي قرر التبرع بعائدات حفل موسيقي لغزة
خلوق ليفنت يعلن التبرع بعائدات حفل موسيقي لغزة. / AA Archive
18 فبراير 2025

وقال فليتشر في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: "نشكر خلوق ليفنت على استخدام صوته ومنصته لدعم الصندوق الإنساني الذي أنشأه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أجل غزة".

ومؤخراً أعلن الفنان التركي أنه سيتبرع بكامل عائدات حفل موسيقي سيقيمه بإسطنبول في 30 أبريل/نيسان المقبل لصندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة.

وعلى هامش محادثات أجراها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال ليفنت إنه أبلغ المسؤولين الأمميين بأنه سيقيم حفلات في إسطنبول وأوروبا، وأنه يريد تحويل عائداتها إلى غزة.

وأضاف السبت أنه يشعر بعمق بمعاناة الفلسطينيين بغزة ويحاول الوصول إلى الفنانين المشهورين في دول أخرى وحثهم على إقامة الحفلات لأجل غزة.

كما أكد أن الكلمة الوحيدة التي يجب قولها في قضية فلسطين: "غزة ملك لسكانها".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويتكون من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولاً إلى إنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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