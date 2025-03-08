جاء ذلك في كلمة لمندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم الحمادي أمام الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا التي عُقدت خلال الفترة 3-7 مارس/آذار الجاري، بحسب بيان للخارجية القطرية السبت.

وأكد الحمادي "حاجة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة".

وأشار إلى أن "بعض هذه القرارات طلب صراحة من إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار دولةً غير نووية"، وأوضح أن "جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل أصبحت أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها قطر بانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ سبق أن رفعت المطلبين ذاتهما خلال مشاركتها في أعمال الدورة 67 للمؤتمر العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في سبتمبر/أيلول 2023.

وتُعَدّ إسرائيل الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضمّ إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فيما تُشير تقديرات غير رسمية إلى امتلاكها ترسانة نووية.

وبحسب اتحاد العلماء الأمريكيين FAS في 2023، يُقدَّر أن إسرائيل تملك نحو 90 رأساً نووياً، مع إمكانية إنتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين 100 و200 سلاح نووي.

وبدأ البرنامج النووي الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي، مع إنشاء مركز الأبحاث النووية في النقب بالقرب من ديمونا.

وحظي هذا البرنامج بدعم من دول غربية، أبرزها فرنسا التي زوّدت إسرائيل بمفاعل نووي ومصنع لإعادة المعالجة في ديمونا خلال أواخر الخمسينيات. ​

واللافت أن الدول الغربية تلتزم الصمت حيال البرنامج النووي الإسرائيلي، فيما تمارس ضغوطاً على إيران وكوريا الشمالية في هذا الخصوص.