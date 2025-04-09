سياسة
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الدومينيكان.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ملهى ليلي إلى 113 قتيلاً
أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف أحد الملاهي الليلية إلى 113 قتيلاً، بعد أن كان العدد قد بلغ في وقت سابق 98 قتيلاً.
الدومينيكان.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ملهى ليلي إلى 113 قتيلاً
كارثة في سانتو دومينجو.. انهيار سقف ملهى ليلي يودي بحياة العشرات / Reuters
9 أبريل 2025

وقال رئيس مركز عمليات الطوارئ، خوان مانويل مينديز، في بيان رسمي، إن حصيلة الجرحى ارتفعت كذلك، إذ أُنقذ نحو 255 مصاباً من تحت الأنقاض، بينما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في موقع الحادث.

وفي وقت سابق قال مينديز إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين محتملين أسفل حطام ملهى "جيت سيت" المؤلف من طابق واحد في سانتو دومينغو.

وأضاف: "نفترض أن العديد منهم ما زالوا أحياء، ولهذا لن تفقد السلطات الأمل حتى لا يبقى شخص واحد أسفل الأنقاض".

وقال رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر في منشور على حسابه بمنصة إكس: "نشعر بحزن عميق إزاء المأساة التي وقعت في ملهى ليلي، نتابع الحادث لحظة بلحظة عقب وقوعه"، معلناً الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، تكريماً لأرواح الضحايا.

وكانت من بين الضحايا نيلسي كروز حاكمة ولاية مونتي كريستي شمال غربي البلاد، شقيقة نجم البيسبول نيلسون كروز.

وأصدر الملهى بياناً أعلن فيه تعاونه مع السلطات، وجاء فيه: "فقدان الأرواح البشرية يتركنا في حالة من ألم عميق وذهول".

وقالت المدعية العامة روزالبا راموس لقناة "سي دي إن" التليفزيونية إنه "بينما يرغب الجميع في معرفة ما حدث"، تواصل السلطات تركيزها على العثور على ناجين.

وقد أقيمت مشرحة مؤقتة بالقرب من الملهى، بينما اصطف أكثر من 120 شخصاً للتبرع بالدم في مركزين مختلفين.

وكان السقف قد انهار مساء الثلاثاء داخل ملهى ليلي في إحدى مدن البلاد الواقعة بمنطقة الكاريبي، ما أسفر عن وقوع هذه الكارثة البشرية، ولم يتضح على الفور سبب انهيار السقف أو موعد آخر فحص للمبنى.

مصدر:TRT Arabi
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