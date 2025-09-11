وأفاد جيش الاحتلال في بيان صدر فجر الخميس، بأنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراضه.
وفي وقت لاحق دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق جنوبيّ إسرائيل، وأكّد جيش الاحتلال تفعيل الإنذارات في عدة مناطق إثر إطلاق الصاروخ، موضحاً أنه يجري حالياً فحص التفاصيل.
وأضاف جيش الاحتلال أنه عقب تفعيل الإنذارات، تمكّن سلاح الجو الإسرائيلي من اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن.
وأعلن جيش الاحتلال أمس الأربعاء شنّ غارات جوية استهدفت ما وصفه بـ"أهداف عسكرية تابعة لنظام الحوثي" في منطقتي صنعاء والجوف.
وفي وقت سابق الأربعاء قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، إن إسرائيل شنّت هجمات على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف (شمال شرق)، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 120 آخرين.
وأفادت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليّاً) بمقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 120 "في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي" على صنعاء والجوف، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردّاً على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفت 64 ألفاً و656 شهيداً، و163 ألفاً و503 جرحى من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلاً.