وأفاد جيش الاحتلال في بيان صدر فجر الخميس، بأنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراضه.

وفي وقت لاحق دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق جنوبيّ إسرائيل، وأكّد جيش الاحتلال تفعيل الإنذارات في عدة مناطق إثر إطلاق الصاروخ، موضحاً أنه يجري حالياً فحص التفاصيل.

وأضاف جيش الاحتلال أنه عقب تفعيل الإنذارات، تمكّن سلاح الجو الإسرائيلي من اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال أمس الأربعاء شنّ غارات جوية استهدفت ما وصفه بـ"أهداف عسكرية تابعة لنظام الحوثي" في منطقتي صنعاء والجوف.