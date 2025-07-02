تركيا
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ألطون: الرئيس أردوغان ينادي بعالم أكثر عدلاً وتركيا تسعى للسلام وسط أزمات عالمية متفاقمة
قال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يرفع صوته في جميع المنصات الدولية من أجل تحقيق "عالم أكثر عدلاً"، مشدداً على أهمية بناء نظام عالمي قائم على الحقيقة والعدالة لتحقيق السلام والاستقرار.
ألطون: الرئيس أردوغان ينادي بعالم أكثر عدلاً وتركيا تسعى للسلام وسط أزمات عالمية متفاقمة
ألطون خلال كملة له في "منتدى الإعلام التركي-الصيني" بأنقرة / AA
2 يوليو 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الأربعاء، في "منتدى الإعلام التركي-الصيني" الذي نظمته رئاسة دائرة الاتصال بالعاصمة أنقرة.

وتحدث ألطون عن التأثير العميق للتحول الرقمي والتطورات السريعة في تكنولوجيا الاتصال وسرعة تدفق المعلومات وظهور منصات إعلامية جديدة، وأن هذه التحولات جلبت فرصاً كبيرة وتحديات جسيمة في الوقت نفسه.

وتابع: "تشكل التهديدات مثل المعلومات المضللة وعمليات التلاعب بالرأي والمحتوى الصناعي والانقسام الرقمي، مشكلات مشتركة للعالم كله، وليس على دولة أو منطقة واحدة".

وأفاد ألطون بأن الإعلام ليس مجرد ناقل معلومات، بل قوة تبني المعنى وتشكّل الإدراك وتؤثر في المجتمعات.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية العميقة والروابط الثقافية القوية بين تركيا والصين تتعزز منذ عام 2010 لترتقي إلى مستوى "التعاون الاستراتيجي".

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والصين تخدم مصلحة البلدين وتسهم في بناء مستقبل مشترك في إطار رؤية العالم متعدد الأقطاب.

ولفت رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى أن العلاقات بين أنقرة وبكين تشكلت تاريخياً على أساس الاحترام المتبادل والتعاون متعدد الأوجه والقرب الثقافي.

وأوضح أن البشرية تشهد واحدة من أكثر فترات التاريخ اضطراباً، مضيفاً: "نعيش عصر عدم يقين تتوقد فيه شرارة أزمات جديدة في كل لحظة، وهذه الأزمات العالمية تؤثر بصورة أو بأخرى في كل شعوب العالم بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية".

وأضاف ألطون أن الأزمات تتوالى في العالم، مبيناً أنه قبل انتهاء صراع يبدأ آخر دون التوصل إلى اتفاق سلام. وأشار في هذا السياق إلى الحرب التي تجاوزت 3 سنوات بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها العالمي. وذكر أن تركيا بقيادة أردوغان تحافظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الطرفين وتسعى جاهدة لتحقيق بيئة سلام تخدم مصالح الجميع.

مصدر:TRT Arabi
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