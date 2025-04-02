وفي أحدث الغارات، أفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن محمد شراب، وزوجته وثلاثة من أولاده، نتيجة قصف حربي إسرائيلي لمنزلهم في حي المنارة، جنوبي مدينة خان يونس. وقالت ذات المصادر، إن المواطن محمد عصام عبد المحسن "السيد" استشهد وأصيب عدد آخر بعد استهداف من الطيران المروحي لخيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في ساعات المساء إلى 43 شخصاً، بينهم 5 من عائلة واحدة، و8 مزارعين واثنان من عناصر الشرطة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.​

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، وأُصيب عدد آخر، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت حي النصر شمالي مدينة رفح. فيما استشهد 3 مواطنين في قصف من مسيّرات إسرائيلية، استهدف مناطق خربة العدس ومصبح والعطاطرة شمالي رفح. وسبق ذلك استشهاد 8 مزارعين فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدفهم في حي السلام جنوب شرقي خان يونس.

كما استشهد مواطن آخر بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بزعم اقترابه من السياج الأمني المحيط بجنوب القطاع. وأدى قصف جوي إسرائيلي على بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس إلى استشهاد المواطن فتحي توحيد رضوان.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد اثنان من عناصر الشرطة ومواطنان، وأُصيب آخرون، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت قوة للشرطة بمدينة دير البلح.​ كما استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر باستهداف حربي إسرائيلي لمنزل يعود إلى عائلة درغام بمخيم البريج وسط قطاع غزة.​ وبالتزامن، استشهد 3 مواطنين آخرين في قصف إسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة السوارحة شمال غرب بلدة الزوايدة (وسط).​

وفي وقت سابق، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثمانَي فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي سابق على منطقة المغراقة (وسط).​ وفي شمال قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة،.​

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، استشهد 22 فلسطينياً بينهم 16 طفلاً وسيدة ومُسن، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.​

وفي ساعات فجر الأربعاء، استشهد 21 فلسطينياً على الأقل وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة بقطاع غزة، وفق مصادر طبية.​ وفي جنوب القطاع، استشهد 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين؛ الأولى استهدفت منطقة ميراج بمدينة رفح، وأسفرت عن استشهاد 3 أشخاص من عائلة أبو رزق، والثانية طالت منزلاً لعائلة أبو سنيمة وأسفرت عن استشهاد اثنين.​

واستشهد 13 فلسطينياً، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة عبد الباري وسط مدينة خان يونس (جنوب).​ واستشهد فلسطيني آخر وأُصيب 4 آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس.​ فيما توفيت طفلة متأثرة بإصابتها، في قصف إسرائيلي سابق لخيمة بمدينة أصداء شمال خان يونس.​ ووسط القطاع، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة نجم شرق مخيم النصيرات.​

توسيع الإبادة وتجزئة القطاع

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بإخلاء مناطق جديدة بمحافظة شمال قطاع غزة، بما يشمل مخيم جباليا و9 أحياء في بلدتي جباليا وبيت حانون.

ويواصل جيش الاحتلال تهديده بتوسيع الإبادة الجماعية بقطاع غزة واغتيال قادة حركة حماس، ضارباً بعرض الحائط كل التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن ذلك. وقال الجيش، في بيان، الأربعاء، إن رئيس هيئة الأركان اللواء إيال زامير، تفقد المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، برفقة عدد كبير من قادة الجيش.

وأضاف زامير، أن "قوات الجيش بقيادة الجبهة الجنوبية ستواصل توسيع نطاق هجومها حتى إطلاق سراح مختطفينا (الأسرى الإسرائيليين بغزة)". ورغم التحذيرات الدولية، هدّد رئيس هيئة الأركان بأن العملية العسكرية في غزة ستستمر وتتعمق بالوتيرة نفسها. وادعى أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنعنا من مواصلة تقدمنا هو إطلاق سراح رهائننا"، على حد قوله.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على محور "موراغ" الذي يقع بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي غزة، ويحمل اسم مستوطنة إسرائيلية كانت مقامة في القطاع قبل انسحاب إسرائيل منه في 2005.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، مخطط إسرائيل لتقسيم جنوب قطاع غزة عبر السيطرة على ما يُعرف بـ"محور موراغ"، محذرة من سعي تل أبيب لاستدامة احتلال القطاع.

وأكدت الرئاسة في بيان "رفضها الكامل، لما أعلنه نتنياهو بإقامة ما يسمى بمحور موراغ لفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس وتقسيم جنوب القطاع". واعتبرت هذا الإعلان "بمثابة مؤشر حقيقي على النوايا الإسرائيلية لاستدامة احتلالها لقطاع غزة وتقسيمه".

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ "تجزئة" قطاع غزة و"السيطرة" على مساحات فيه، للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى ظهر الثلاثاء 1066 فلسطينياً وأصابت 2597 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.​

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​