الحرب على غزة
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ضعف استخباراتي وعملياتي.. جيش الاحتلال يكشف عن نتائج صادمة بشأن 7 أكتوبر
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عن "نتائج صادمة" جديدة بشأن التحقيق في عملية "طوفان الأقصى"، العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ضعف استخباراتي وعملياتي.. جيش الاحتلال يكشف عن نتائج صادمة بشأن 7 أكتوبر
دبابة إسرائيلية مدمرة في أثناء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 / صورة: AA Archive (AA Archive)
31 مارس 2025

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بتوصّل جيش الاحتلال إلى "نتائج صادمة" خلال تحقيقه في هجوم عناصر حماس على معبر "إيرز"، فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة عبر عملية سمّتها "طوفان الأقصى"، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه "لإنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاماً) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

وأكدت الصحيفة أن مقاتلي حركة حماس، اخترقوا حاجز إيرز شمالي قطاع غزة في دقائق معدودة، ربما لم تتخطّ نصف ساعة، إذ عانى جيش الاحتلال من افتقار إلى الاستخبارات والتحضير والتنظيم والتنسيق والقيادة.

وأشارت إلى أن "الضباط الإسرائيليين دخلوا الملاجئ قبل الجنود أنفسهم، وكانوا يديرون المعركة عن طريق الهاتف وليس بأجسادهم".

ولفتت إلى مقتل 9 جنود من جيش الاحتلال وأسر 3 جنود آخرين خلال الساعات الأولى من فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حاجز إيرز فقط.

وأظهرت التحقيقات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحاجز نفسه، غياب التنسيق بين الوحدات العسكرية على الحاجز، أو القريبة منه داخل مستوطنات غزة.

ولم يكن هناك روتين عملياتي عسكري منسق بين جميع الجنود العاملين هناك، وهو ما ساهم في غياب التنظيم بوجه عام، وفق التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن "قاعدة إيرز جرى اختراقها واحتلالها من قبل 120 عنصراً فلسطينياً فقط، ولم تصل قوة الإنقاذ الإسرائيلية إلا نحو الساعة الثالثة بعد الظهر"، على حد قولها.

وأشارت إلى عدم وجود أي خطة مناسبة للدفاع عن قاعدة إيرز، حتى أن موظفي سلطة حاجز إيرز الخمسة حبسوا أنفسهم داخل غرفة الاتصالات، حتى الساعة الرابعة إلا الربع من مساء اليوم نفسه (7 أكتوبر).

يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول إلقاء المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر على جيش الاحتلال الإسرائيلي.


مصدر:TRT Arabi
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