تركيا
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إحياء ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا
في أخبارنا لهذا اليوم.. إحياء ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا، والدروز يدعون للتعاون مع الحكومة
إحياء ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا / TRT Global
15 يوليو 2025

بمناسبة الذكرى السنوية لـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" في تركيا.. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

حماس تتهم نتنياهو بـ"التفنّن في إفشال جولات التفاوض"، وغوتيريش يدعو إلى أكثر من مجرد وقف النار في القطاع، ويؤكد أن الحل يكمن في تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم.

سوريا تعلن حظراً للتجوال في السويداء بدءاً من صباح الثلاثاء "إلى إشعار آخر"، والطائفة الدرزية تدعو الفصائل المسلحة في المدينة للتعاون مع القوات الحكومية وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها.

مصدر:TRT ARABI
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