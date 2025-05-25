وفي منشور على منصة إكس، أوضح الرئيس أردوغان أنه بحث مع شريف ملفات عديدة، أبرزها التجارة والاقتصاد والأمن.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء تأكيد إصرار الجانبين على تعزيز العلاقات التاريخية والإنسانية والسياسية بين البلدين. وتابع: "لقد عزّزنا الروابط المتينة والتعاون والتضامن والأخوّة بين بلدينا وشعبينا".

وشكر أردوغان شريف والوفد المرافق له على زيارتهم، وقال: "نسأل الله أن يُديم وحدتنا وترابطنا وأخوَّتنا".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأحد، بروابط الصداقة القائمة بين بلاده وتركيا. وقال شريف في منشور على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي في إسطنبول: "لِتدُم الصداقة بين باكستان وتركيا".

وأضاف: "تشرفت هذا المساء بلقاء أخي العزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول".

ووجّه شريف شكره لأردوغان على دعمه المستمر لباكستان، ناقلاً "تحيات الشعب الباكستاني لأشقائهم الأتراك". وأوضح أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والتقدم المُحرَز في مجالات مختلفة، بخاصة التجارة والاستثمار.

وأصدر مكتب رئاسة الوزراء الباكستاني بياناً حول لقاء شريف مع الرئيس أردوغان، أشار فيه إلى أن اللقاء جاء في إطار زيارة رسمية يُجريها شريف لتركيا ليومين.

وأعرب شريف خلال اللقاء عن شكره للحكومة والشعب التركيَّين على "دعمهما الثابت" و"موقفهما المبدئي" تجاه باكستان، كما شدّد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والدفاع والبنية التحتية والزراعة باعتبارها قطاعات واعدة للتعاون المستقبلي.

ووفقًا للبيان، جدّد الجانبان التزامهما تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وباكستان.

واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هدف الوصول إلى حجم تجارة ثنائية يبلغ 5 مليارات دولار، كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، إذ أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما إزاء الوضع الإنساني في غزة. وأكّد الطرفان ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعيين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بلا أي عوائق.