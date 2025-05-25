تركيا
2 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء الباكستاني يُشيد بروابط الصداقة بين بلاده وتركيا.. وأردوغان: لقاؤنا كان مثمراً للغاية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول "كان مثمراً للغاية".
رئيس الوزراء الباكستاني يُشيد بروابط الصداقة بين بلاده وتركيا.. وأردوغان: لقاؤنا كان مثمراً للغاية
الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية / Reuters
25 مايو 2025

وفي منشور على منصة إكس، أوضح الرئيس أردوغان أنه بحث مع شريف ملفات عديدة، أبرزها التجارة والاقتصاد والأمن.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء تأكيد إصرار الجانبين على تعزيز العلاقات التاريخية والإنسانية والسياسية بين البلدين. وتابع: "لقد عزّزنا الروابط المتينة والتعاون والتضامن والأخوّة بين بلدينا وشعبينا".

وشكر أردوغان شريف والوفد المرافق له على زيارتهم، وقال: "نسأل الله أن يُديم وحدتنا وترابطنا وأخوَّتنا".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأحد، بروابط الصداقة القائمة بين بلاده وتركيا. وقال شريف في منشور على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي في إسطنبول: "لِتدُم الصداقة بين باكستان وتركيا".

وأضاف: "تشرفت هذا المساء بلقاء أخي العزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول".

ووجّه شريف شكره لأردوغان على دعمه المستمر لباكستان، ناقلاً "تحيات الشعب الباكستاني لأشقائهم الأتراك". وأوضح أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والتقدم المُحرَز في مجالات مختلفة، بخاصة التجارة والاستثمار.

وأصدر مكتب رئاسة الوزراء الباكستاني بياناً حول لقاء شريف مع الرئيس أردوغان، أشار فيه إلى أن اللقاء جاء في إطار زيارة رسمية يُجريها شريف لتركيا ليومين.

وأعرب شريف خلال اللقاء عن شكره للحكومة والشعب التركيَّين على "دعمهما الثابت" و"موقفهما المبدئي" تجاه باكستان، كما شدّد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والدفاع والبنية التحتية والزراعة باعتبارها قطاعات واعدة للتعاون المستقبلي.

ووفقًا للبيان، جدّد الجانبان التزامهما تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وباكستان.

واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هدف الوصول إلى حجم تجارة ثنائية يبلغ 5 مليارات دولار، كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، إذ أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما إزاء الوضع الإنساني في غزة. وأكّد الطرفان ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعيين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بلا أي عوائق.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us