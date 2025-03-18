وجاء ذلك على لسان المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، إذ أكد فيها أن بلاده ترفض بشدة التصريحات "المتهورة والاستفزازية" التي أدلى بها ترمب ومسؤولون أمريكيون ضد إيران. وأوضح أن "أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنه".

كما نفى إيرواني الاتهامات التي تقول إن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة، مشدداً على أن اليمنيين يتخذون قراراتهم بشكل مستقل. وأضاف أن الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن تشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة هذا البلد ووحدته، وأنها تهدد السلام والاستقرار.

ودعا إيرواني مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الاعتداءات والتهديدات الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي ترمب قد أعلن يوم السبت عن أمره شن "هجوم كبير" ضد الحوثيين في اليمن. وحتى مساء الاثنين، جرى توثيق أكثر من 50 غارة أمريكية على اليمن أسفرت عن مقتل 53 شخصاً وإصابة 98 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وفقاً للبيانات الحوثية.

وتعتبر هذه الضربات أولى الهجمات على اليمن منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025.