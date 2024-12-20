تركيا
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بريطانيا: نثمن دور تركيا في سوريا
بريطانيا تصف الدور التركي في الشرق الأوسط بالمهم
بريطانيا: نثمن دور تركيا في سوريا
20 ديسمبر 2024

أشادت الحكومة البريطانية بدور تركيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتبرت الإجراءات التي اتخذتها تركيا في سوريا ذات أهمية كبيرة، خاصة في أعقاب انهيار نظام الأسد. تأتي هذه التصريحات في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية معقدة تؤثر على الأوضاع الأمنية والاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عملية قنص استهدفت جنديًا إسرائيليًا في منطقة التوام شمال قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار مقاتلي الكتائب في شن عملياتهم ضد الجيش الإسرائيلي، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. الأحداث الأخيرة تشير إلى تصعيد عسكري محتمل، يعكس الصراعات المستمرة والتحديات التي تواجه الأطراف المعنية في المنطقة.

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بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
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جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
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القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
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"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
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بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
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