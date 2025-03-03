وقالت المنظمة الدولية في بيان: "نزح نحو 2653 أسرة من قرى مختلفة في أنحاء منطقة دار السلام، شمال دارفور، السبت، بسبب تفاقم انعدام الأمن".

وذكرت المنظمة الدولية أن الأُسَر نزحت من قرى: حلة عبد الله مصطفى، وأم عرادة، وأباكر خشيم، وإسماعيل بدوي، وأم رديم، وبشام، وسنانة، وريدة، وكنبي، وأم دورني، إلى جانب قرى: بانت شرق، وبانت خريب، وحلة خزان، نحو مواقع أخرى داخل محلية الفاشر، شمال دارفور.

وأضاف البيان: "كما أن نحو 800 أسرة نزحت من قرية عد البيضة في منطقة كلمندو بولاية شمال دارفور، الجمعة، بسبب الانعدام المتزايد للأمن”، وأشار إلى أن هذه الأُسَر نزحت إلى مواقع أخرى في كلمندو، شمال دارفور.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع لصالح الجيش في ولايات الخرطوم، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال كردفان.

وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90% من مدينة بحري شمالاً، ومعظم أنحاء مدينة أم درمان غرباً، و75%من عمق مدينة الخرطوم التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، فيما لا تزال قوات الدعم السريع في أحياء شرق المدينة وجنوبها.