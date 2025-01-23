وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن تركيا تواصل سعيها من أجل تحرير الأراضي المحتلة من قبضة التنظيمات الإرهابية وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.

وشددت على ضمان العودة الطوعية، والآمنة والمشرفة للنازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ولفتت الوزارة إلى الاستمرار في مكافحة التهديدات الأمنية على الحدود التركية ضد التنظيمات الإرهابية مثل PKK/PYD/YPG/SDG و"داعش" الإرهابية في سوريا والعراق، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والهجومية.

وفيما يخص الوضع في فلسطين، شدّدت وزارة الدفاع التركية على ضرورة احترام الاتفاقيات المتعلقة بالهدنة بين حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أهمية تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وأكدت الوزارة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وكافٍ إلى غزة، فضلاً عن الحاجة إلى بدء عملية سياسية لتحقيق حل عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين بناءً على حل الدولتين.

وأعادت وزارة الدفاع التركية التأكيد على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.