شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على وجود علاقات جيدة بين بلدها وتركيا تجعلها “الرقم واحد في البحر المتوسط”، مشددة على أنها وضعت أسسا جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع العلاقات المثالية بين البلدين قدما.

في سياق آخر، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، إن عبد الله البرغوثي المعتقل في سجن جلبوع الإسرائيلي يتعرض "لمحاولة تصفية ممنهجة" وإنه "يدخل في غيبوبة متكررة جراء التعذيب".

بدوره، استنكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على بلاده، محذرا من أنها تشكل تهديدا حقيقيا وتفتح المجال للفوضى ولعودة الجماعات المرتبطة بإيران لزعزعة الاستقرار.

في الشأن الدولي، تعهد رئيس الحكومة الكندية الليبرالي مارك كارني، توحيد بلاده في مواجهة الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتهديداته بضمها إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد تحقيقه فوزا في الانتخابات لم يمنحه الأغلبية المطلقة في البرلمان.

ختاما.. أعلنت مصادر أمنية في الهند، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن خمسة عشر شخصا إثر اندلاع حريق ضخم مجهول المصدر داخل فندق ريتوراج في مدينة كالكوتا بمنطقة البنغال غربي البلاد.

Source: TRT Arabic