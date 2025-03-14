تركيا
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الرئيس أردوغان يناقش مع عضو المجلس الرئاسي البوسني تطورات الأوضاع في البلاد
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مع عضو المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش، الوضع الراهن في البوسنة وعدداً من القضايا الإقليمية، وذلك خلال اجتماع ثنائي، وفق بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
الرئيس أردوغان يناقش مع عضو المجلس الرئاسي البوسني تطورات الأوضاع في البلاد
الرئيس أردوغان يناقش مع عضو المجلس الرئاسي البوسني تطورات الأوضاع في البلاد / AA
14 مارس 2025

وقال الرئيس أردوغان، إنه يتابع عن قرب وبدقة التطورات التي أعقبت أمر النيابة العامة في البوسنة والهرسك باعتقال زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، بتهمة "تهديد النظام الدستوري".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه أجرى اتصالات مع قادة دول المنطقة، مؤكداً ضرورة إنهاء التصعيد في أقرب وقت في إطار النظام الدستوري وسيادة القانون في البوسنة والهرسك.

وتابع أنه يجب بذل الجهود لضمان توافق اجتماعي واسع النطاق في البوسنة والهرسك، مشدداً على أن التوجهات الانفصالية غير مقبولة وعلى أهمية حفظ السلام والاستقرار في منطقة البلقان.

وأكد أن تركيا ستواصل دعم الحفاظ على وحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها ونظامها الدستوري، واستمرار السلام والاستقرار فيها على مختلف الأصعدة.

وفي وقت سابق الجمعة استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عضو المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، دينيس بيتشيروفيتش، وجرى اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول.

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