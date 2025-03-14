وقال الرئيس أردوغان، إنه يتابع عن قرب وبدقة التطورات التي أعقبت أمر النيابة العامة في البوسنة والهرسك باعتقال زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، بتهمة "تهديد النظام الدستوري".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه أجرى اتصالات مع قادة دول المنطقة، مؤكداً ضرورة إنهاء التصعيد في أقرب وقت في إطار النظام الدستوري وسيادة القانون في البوسنة والهرسك.

وتابع أنه يجب بذل الجهود لضمان توافق اجتماعي واسع النطاق في البوسنة والهرسك، مشدداً على أن التوجهات الانفصالية غير مقبولة وعلى أهمية حفظ السلام والاستقرار في منطقة البلقان.

وأكد أن تركيا ستواصل دعم الحفاظ على وحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها ونظامها الدستوري، واستمرار السلام والاستقرار فيها على مختلف الأصعدة.

وفي وقت سابق الجمعة استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عضو المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، دينيس بيتشيروفيتش، وجرى اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول.