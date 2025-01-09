جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لمستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، على متن فرقاطة "صالح ريس" التركية، في إطار مناورات "الوطن الأزرق 2025" الجارية.

وفي حديثه عن الأوضاع في سوريا قال المسؤول التركي: "نرحب بالمرحلة الجديدة في جارتنا سوريا، التي نملك معها أطول حدود برية".

وأردف: "نؤكد مرة أخرى أننا سنواصل جهودنا لتعزيز قدرات سوريا الدفاعية والأمنية، ولن نسمح أبداً بوجود أي تنظيمات إرهابية أو بالقبول بسياسة الأمر الواقع في المنطقة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة النظام السوري المنهار.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مناورات عسكرية

وأوضح آق تورك أن مناورات "الوطن الأزرق 2025" تُجرَى في البحر الأسود وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ​​في الفترة ما بين 7 و16 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأشار إلى مشاركة 90 سفينة من القوات البحرية و50 طائرة و20 ألف عسكري في المناورات، كما أُعلن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة مع البحرية الباكستانية في البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى تحضيرات خاصة للقاءات دبلوماسية عسكرية في إطار تعزيز التعاون الثنائي في المنطقة.

جهود مكافحة الإرهاب وحماية الحدود

وأكّد أن العمليات مستمرة بلا انقطاع ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر التي تهدّد البلاد، وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية مثل PKK/KCK و PKK/YPG وداعش.

وقال "إن 94 إرهابياً حُيّدوا خلال الأيام السبعة الماضية، بما في ذلك العمليات في شمال العراق وسوريا". وذكر أن عدد الإرهابيين الذين حُيّدوا عام 2024 وصل إلى 3,164، منهم 1,519 شمالي العراق و1,645 شمالي سوريا.

ولفت إلى أن السلطات التركية قبضت على 108 أشخاص حاولوا العبور بطرق غير قانونية إلى البلاد، 7 منهم أعضاء في تنظيم إرهابي (لم يحدده).

حرب غزة

وشدد على أن القوات المسلحة التركية تواصل تقديم مساهمات كبيرة في الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع المسؤوليات التي أخذتها على عاتقها في المنصات الدولية والعلاقات الثنائية.

وفي سياق الحرب على غزة، أكد آق تورك أن إسرائيل التي ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين في غزة منذ أشهر تواصل انتهاك القانون الدولي وكل القيم الإنسانية بلا هوادة. وشدّد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية التي تجرّ الشرق الأوسط إلى العنف والفوضى.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية

في سياق آخر، أكّد آق تورك استمرار جهود وزارة الدفاع في تعزيز قوة الجيش التركي من خلال الصناعات الدفاعية المحلية، إذ سيُسلَّم عديد من المركبات العسكرية والمروحيات والطائرات التي صُنّعَت محلّياً، للقوات المسلحة التركية، بما يعكس قدرة البلاد المتنامية على توفير حلول دفاعية ذاتية.

وشدّد على أن القوات المسلحة ستواصل الحفاظ على الأمن الوطني والتزامها تطوير القدرات الدفاعية للبلاد، في سبيل مزيد من الاستقرار والأمان بالمنطقة والعالم.