تركيا
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فيدان: سنتابع من كثب حل PKK.. وتنفيذ القرار بصدق سيفيد الجميع
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن اعتقاده بأن تنفيذ قرار حل تنظيم PKK الإرهابي نفسه وترك سلاحه بصدق، سيكون مفيداً لمستقبل الجميع.
فيدان: سنتابع من كثب حل PKK.. وتنفيذ القرار بصدق سيفيد الجميع
وزير الخارجية التركي يؤكد أن قرار حل "PKK" الإرهابي سيفيد الجميع / AA
12 مايو 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، مع نظيريه السوري أسعد الشيباني والأردني أيمن الصفدي، عقب اجتماع ثلاثي بأنقرة.

وأكد فيدان أن احتلال تنظيم YPG الإرهابي ثلث أراضي سوريا يشكل تهديداً لها.

وأضاف: "توجد خطوات عملية يجب اتخاذها بعد قرار حل PKK نفسه وسنتابعها من كثب". وذكر أنه إذا جرى تنفيذ قرار حل التنظيم نفسه بصدق فسيكون مفيداً لمستقبل الجميع.

وفي وقت سابق الاثنين أعلن تنظيم PKK الإرهابي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوغلان.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، دعا أوغلان لحلّ جميع المجموعات التابعة لـPKK وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 عاماً.​​​​​​​

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