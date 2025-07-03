سياسة
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مقتل امرأة وإصابة آخرين في هجوم متبادل بالمسيّرات بين روسيا وأوكرانيا
تبادلت روسيا وأوكرانيا، مساء أمس الأربعاء، ضربات بالمسيّرات أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة آخرين.
مقتل امرأة وإصابة آخرين في هجوم متبادل بالمسيّرات بين روسيا وأوكرانيا
اندلاع حريق في خاركيف جراء هجوم بمسيرات روسية / Reuters
3 يوليو 2025

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إسقاط 69 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إسقاط مسيّرتين في القرم، و27 في مقاطعة بيلغورد و22 في مقاطعة فورونيغ و10 في مقاطعة ليبيتسك و8 في مقاطعة كورسك.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قال الحاكم الإقليمي لمنطقة ليبيتسك جنوب غربي روسيا إيغور أرتامونوف، إن امرأة (71 عاماً) لقيت حتفها وأصيب شخصان آخران بجروح جراء سقوط شظايا مسيّرة أوكرانية جرى اعتراضها.

وأضاف أرتامونوف على تليغرام أن الشظايا سقطت على مبنى سكني في المنطقة المحيطة بالعاصمة الإقليمية.

كما تسبّبت مسيّرات أوكرانية باندلاع حريق في منطقة صناعية بمدينة إيليتس، وفق ما أفاد الحاكم المحلي.

ضربات روسية

وفي أوكرانيا، أدت ضربات روسية، مساء أمس الأربعاء، إلى إصابة 4 أشخاص في مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد، وفق أجهزة الإسعاف.

وقالت أجهزة الإسعاف عبر تليغرام: "تضرر مبنى من تسعة طوابق إثر هجوم للعدو" ما أدى إلى اندلاع حريق، وجرى إجلاء نحو 50 شخصاً و"أصيب أربعة أشخاص".

وأكد مسؤول عسكري أوكراني، أمس الأربعاء، أن روسيا توغلت قرب بلدتين رئيسيتين لطرق إمداد الجيش.

وقال المتحدث باسم مجموعة قوات "خورتيتسيا" الأوكرانية فيكتور تريهوبوف، إن القوات الروسية تستخدم الآن مجموعات هجومية صغيرة، ومركبات خفيفة وطائرات مسيّرة للتقدم نحو المنطقة المجاورة لدونيتسك.

وأضاف تريهوبوف: "هناك هجمات مستمرة بهدف اختراق حدود منطقة دنيبروبيتروفسك بأي ثمن".

وأكّد أنه "يجري احتواء التقدم الروسي، لكن قطع طريق بوكروفسك-كوستيانتينيفكا السريع يمثل انتكاسة استراتيجية ولوجستية".

وأشار إلى أن "بوكروفسك وكوستيانتينيفكا لا تزالان مركزين لوجستيين أوكرانيين، على الرغم من الانتكاسات، ونشاط الطائرات المسيّرة الذي يجعل بعض التحصينات الدفاعية أقل فاعلية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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