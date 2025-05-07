واستهدف جيش الاحتلال بسلسلة غارات، مطعماً وسوقاً مكتظاً بالمدنيين ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، وعدة منازل شمال ووسط وجنوب القطاع، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وأعلن الدفاع المدني في غزة مساء الأربعاء أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 33 جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطعم في حي الرمال في غرب مدينة غزة، بينما أصيب أكثر من 80 بجروح.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل في تصريح صحفي إن "طواقم الدفاع المدني والمسعفين ومواطنين متطوعين نقلوا 33 شهيدا على الأقل وأكثر من 80 مصابا حوالي نصفهم من الأطفال وبعض النساء، جراء غارة إسرائيلية".

وأشار إلى أن "المطعم كان مكتظا بمواطنين يحصل بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، والمنطقة مكتظة بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 102 شهيد و193 جريحاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المكتب في بيان اليوم الأربعاء، أن هؤلاء استشهدوا في سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بمناطق وسط وشمال قطاع غزة المكتظة بالمدنيين، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها في القطاع منذ 19 شهراً.

وقال، إن العدد الأكبر من الضحايا سقط في قصف إسرائيلي مباشر استهدف مدرسة أبو هميسة الواقعة في مخيم البريج، ومخيم المناصرة للنازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع، الثلاثاء، إذ كانت عشرات العائلات الفلسطينية لجأت إليها هرباً من القصف المتواصل.

كما طالت الغارات الإسرائيلية "مدرسة الكرامة" ومطعماً مزدحماً في محافظة غزة، الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وفق بيان المكتب.

"مجزرة وحشية"

في السياق، نددت حركة حماس الأربعاء، بـ"المجزرة الوحشية" التي ارتكبتها إسرائيل بقصف مطعم مكتظ غرب مدينة غزة وخلفت 22 شهيداً فلسطينياً، وبينت الحركة أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف التجمعات المدنية لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وأضافت في بيان: "مجزرة وحشية جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي بعد قصفه تجمّعاً كبيراً لمواطنين في مطعم وسط مدينة غزة، ليُسقِط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أعداد من النساء والأطفال".

وتابعت، أن جيش الاحتلال يواصل "عدوانه الهمجي على غزة مستهدفاً التجمّعات المدنية بشكل متعمّد، من مراكز الإيواء والنزوح إلى نقاط توزيع الطعام، في إطار حرب إبادة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين العزّل، وكسر إرادة شعبنا عبر القتل والتجويع والحصار".

وطالبت الحركة بتحرك دولي عاجل لردع الحكومة الإسرائيلية التي "تمعن في ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق المدنيين الأبرياء، في ظل صمت دولي مريب".

"جريمة بحق الإنسانية"

على صعيد متصل، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان إن أي تحرك إسرائيلي تجاه توسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمنزلة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية".

وذكرت المنظمة أن إسرائيل "ترتكب أعمال إبادة جماعية، وهي تدرك تماماً الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة".

وحذرت من أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى "الفقاعات المغلقة" أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى إلى "جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني".

وأضافت مخاطبة تل أبيب: "إذا ارتُكبت هذه الأعمال جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضاً بمنزلة جرائم بحق الإنسانية".

والأحد، أعلنت إسرائيل بدء مرحلة تصعيدية جديدة في حرب الإبادة والتهجير ضد قطاع غزة، أطلقت عليها اسم عملية "عربات جدعون".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، إن المرحلة الجديدة من عدوانه ستشمل هجوماً واسعاً وفرض نزوح قسري على الفلسطينيين إلى مناطق أخرى، بزعم "حمايتهم".

وفي السياق، اتهمت إريكا جيفارا روساس، مسؤولة الأبحاث والسياسات والحملات بالعفو الدولية، إسرائيل بـ"استخدام إطلاق سراح الرهائن ذريعة لتبرير المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين، واستمرارها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، وفق البيان ذاته.

واعتبرت أن استخدام إسرائيل للحصار في قطاع غزة -عبر منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود- سلاحاً للحرب وعقاباً جماعياً "أمر غير مشروع".

وأوضحت: "بعد شهرين من الحصار الشامل على غزة، فإن نيات إسرائيل المعلنة بتوسيع هجومها العسكري المدمر أصلاً، وترسيخ احتلالها غير القانوني لقطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين قسراً، قد تكون ضربة قاضية تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين".

ومنذ 2 مارس/آذار أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وتشير خطط إسرائيل الجديدة في غزة إلى أن السلطات "تُخطط لتصعيد مُرعب بالاستيلاء على الأراضي، وإقامة وجود مادي مُستدام فيها، وتشريد أغلبية السكان إلى أجل غير مُسمى"، بحسب البيان ذاته.

واعتبرت روساس أن خطط إسرائيل التوسعية في غزة تظهر "استخفافاً مطلقاً بالقانون الدولي وازدراء لحقوق الفلسطينيين"، لافتةً إلى أن قرابة 70% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو مناطق محظورة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



