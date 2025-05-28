تركيا
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من أذربيجان.. أردوغان يؤكد التصدي لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة ويدعو لمزيد من الضغط على إسرائيل
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة في غزة.
من أذربيجان.. أردوغان يؤكد التصدي لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة ويدعو لمزيد من الضغط على إسرائيل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
28 مايو 2025

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في قمة ثلاثية بمدينة لاتشين بأذربيجان، إلى جانب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأكد أردوغان أن تطورات المنطقة تُظهِر مدى أهمية التضامن بين تركيا وأذربيجان وباكستان.

وقال: "مصممون على مواصلة الدفاع عن حقوق الأطفال والناس الأبرياء الذين يُقتلون في غزة، وسنتصدى لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة".

ودعا أردوغان العالم إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وشدد على أن التضامن لتطوير قدرات التحرك المشترك بين تركيا وأذربيجان وباكستان أمام التحديات ليس خياراً، بل ضرورة، مؤكّداً أهمية الانتقال إلى التعاون الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

وبشأن التوتر الهندي-الباكستاني، أعرب الرئيس التركي عن أمله أن يتحول وقف إطلاق النار المعلن إلى سلام دائم، مؤكداً أن تركيا مستعدة لتقديم المساهمة اللازمة في هذا الخصوص.

وأضاف: "نأمل أن تصبح الأراضي الأذربيجانية المحررة بعد 30 عاماً من الاحتلال مركزاً للاستقرار والازدهار والتنمية".

وأشار إلى أن تركيا وأذربيجان وباكستان ستساهم معاً في مشاريع مثل طريق التنمية والممر الأوسط وممر النقل بين الشمال والجنوب.

كما أشار إلى أن افتتاح مطار لاتشين الدولي سيساهم في تنشيط الحركة السياحية في أذربيجان.

مصدر:TRT Arabi
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